Stand d’information et de prévention en santé sexuelle, Maison de l’étudiant, Draguignan

Stand d’information et de prévention en santé sexuelle Mercredi 3 juin, 10h00 Maison de l’étudiant Var

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T15:00:00+02:00

Mercredi 3 juin, de 10h à15h à la Maison de l’étudiant, participez à cette journée pour vous informer, échanger, poser vos questions…et bien plus !

Gratuit – Anonyme – Sans rdv – Ouvert à tous.

Maison de l’étudiant 247 rue Jean Aicard, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 76 19 05 https://www.ville-draguignan.fr/mes-demarches/etudiants/maison-de-letudiant/ La Maison de l’étudiant est un guichet unique d’informations et de services ouvert à tous les étudiants. C’est un service municipal de proximité dont la principale mission est de faciliter l’intégration des 1 100 étudiants dans la commune de Draguignan.

Semaine de la santé sexuelle