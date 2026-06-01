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Stand d’information et de prévention en santé sexuelle, Maison de l’étudiant, Draguignan

Stand d’information et de prévention en santé sexuelle, Maison de l’étudiant, Draguignan

Stand d’information et de prévention en santé sexuelle, Maison de l’étudiant, Draguignan mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Maison de l'étudiant

Adresse : 247 rue Jean Aicard, Draguignan

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif : Gratuit

Stand d’information et de prévention en santé sexuelle Mercredi 3 juin, 10h00 Maison de l’étudiant Var

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T15:00:00+02:00

Mercredi 3 juin, de 10h à15h à la Maison de l’étudiant, participez à cette journée pour vous informer, échanger, poser vos questions…et bien plus !
Gratuit – Anonyme – Sans rdv – Ouvert à tous.

Maison de l’étudiant 247 rue Jean Aicard, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 76 19 05 https://www.ville-draguignan.fr/mes-demarches/etudiants/maison-de-letudiant/ La Maison de l’étudiant est un guichet unique d’informations et de services ouvert à tous les étudiants. C’est un service municipal de proximité dont la principale mission est de faciliter l’intégration des 1 100 étudiants dans la commune de Draguignan.
Semaine de la santé sexuelle

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