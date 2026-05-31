Fête du dragon – Les ateliers, Centre ville, Draguignan

Fête du dragon – Les ateliers 26 et 27 juin Centre ville Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

ATELIER FABRICATION DE DRAGON

À partir de 3 ans. Vendredi et samedi 10h-12h/14h-16h –

Jimagine Studio Création – 8 rue des Marchands.

Visite et atelier croquis Esquisse de dragon

Le cabinet chinois recèle d’intéressants dragons. Après les avoir repérés sur différents objets d’art, apprenez leur histoire et participez à un atelier d’initiation au croquis. Durée 40min. De 7 à 11 ans – Inscription sur https://billetterieculture.dracenie.com/visite-croquis-esquisse-de-dragon.html?origine_affinage=true&mid=1&action=result&origine_affinage=true

Vendredi 16h30 – Musée des Beaux-Arts – Rue République.

ATELIER « CRÉATION EN CUIR »

Je crée mon porte-clefs – Adultes et enfants à partir de 10 ans. Vendredi et samedi 17h. Inscription obligatoire au 06 13 04 20 27

MAROQUINERIE 2 R’EVE – 20, rue de la République.

Atelier poterie – Crée ton dragon en argile

Les enfants sont invités à plonger dans un univers imaginaire en créant leur propre dragon en argile. Ils découvriront les bases du modelage tout en laissant libre cours à leur créativité pour donner vie à une créature unique. Réservés aux enfants de plus de 4 ans – Inscription sur billetterieculture.dracenie.com

Samedi 9h30 et 11h – Jardin du musée des Beaux-Arts – Place Octave Teissier

ATtelier tir à l’arc KAPL’ARC

Deux équipes s’affrontent autour de stratégies différentes : chacune doit dissimuler des dragons dans une forteresse construite en Kapla. À tour de rôle, les équipes tirent des flèches sur la forteresse adverse afin de révéler les dragons, sous l’œil attentif du maître archer Patrick Adloff. Atelier ludique, récréatif et familial – À partir de 6 ans. Samedi 9h-12h. Jardin du musée des Beaux-Arts – Place Octave Teissier

Maquillage & Sculpture sur ballons

Samedi 9h30-12h30 – Jardin du musée des Beaux-Arts

PEINTURE SOUFFLÉE À LA PAILLE

Atelier à partir de 4 ans. Samedi de 9h30 à 12h30. Jardin du musée des Beaux-Arts.

TOURNAGE SUR BOIS

Réalisation d’une toupie ou d’une cuillère à miel – À partir de 8 ans. Samedi de 10h à 12h30 et 13h30 à 16h. Intemporel Déco – 7 rue de Trans.

Atelier couture à la main

Couture à la main d’un dragon – À partir de 6 ans. Samedi 10h-12h – Inscription : 06 33 75 39 23 – Odyssée d’Hestia – 1, rue de Trans.

ATELIER PEINTURE SUR POCHETTE

Samedi 10h-12h. Odyssée d’Hestia – 1, rue de Trans.

Atelier DRAGONS

À partir de 6 ans – Inscription sur billetterieculture.dracenie.com. Samedi 10h30 – Chapelle de l’Observance, montée du Rigoulier.

À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS ET DES ODEURS

Atelier-jeux les yeux fermés pour identifier des saveurs et des odeurs des produits présents dans le magasin. Samedi 10h-12h – Boutique Épicerie participative Les Pot’iront – 38 rue de Trans.

BRODER LE QUARTIER

Venez broder le quartier du Centre ancien et rencontrer le Conseil citoyen. Proposé par La Fabrique et Trait Libre.

Samedi 10h-12h – Place aux Herbes.

ATELIER CRÉATION

Création d’une baguette magique ou d’un bouclier de chevalier. À partir de 5 ans.

Samedi 10h-12h30/14h-17h – L’atelier de Myr – 23 rue de Trans.

ATELIER DE RELIURE

Réalisation d’un panier en papier, à partir de 8 ans.

Samedi 10h-12h30 / 14h-18h – Aurelieur – 14 rue de Trans.

ATELIER PEINTURE SUR PLÂTRE

À partir de 4 ans.

Samedi 9h30-12h30 /13h30-16h – L’atelier de Sylvie – Place Luis Mizon.

ATELIER DRAGON EN ORIGAMI

Samedi 14h-16h. Inscription : 06 33 75 39 23 – Odyssée d’Hestia – 1 rue de Trans.

PORTRAITS en quelques traits

Portrait aux crayons graphite ou à la sanguine, proposé par Marlene Savail (20 min de pose).

Samedi 10h-12h30/14h-17h30 – Place Luis Mizon.

INITIATION À LA POTERIE : Crée ta tasse en céramique

Un moment de création et de détente pour se reconnecter à la matière et découvrir un savoir-faire artisanal et local de notre belle région provençale. Réservés aux plus de 14 ans – Inscription au 07 69 80 29 39. Samedi 14h et 17h

Vagabonde Création – Rue Pierre Clément.

ATELIER DRAGON PINATA

Venez construire une grande piñata – Proposé par La Fabrique et Trait Libre. Samedi 14h30-16h30 – Place aux Herbes.

Centre ville Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://billetterieculture.dracenie.com/visite-croquis-esquisse-de-dragon.html?origine_affinage=true&mid=1&action=result&origine_affinage=true »}, {« link »: « http://billetterieculture.dracenie.com »}]

Apprenez, découvrez et partagez de bons moments en famille aux ateliers de la Fête du dragon en famille !