Matinée et soirée théâtre, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan
Matinée et soirée théâtre, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan samedi 27 juin 2026.
Matinée et soirée théâtre Samedi 27 juin, 11h00, 20h30 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:30:00+02:00
Samedi 27 juin
11h – Auditorium, Pôle Culturel Chabran
Matinée théâtre avec les élèves Initiation 2
L’oeil du loup, adaptation du roman de Daniel Pennac :
Loup bleu voit le monde à travers des barreaux. Un jour, arrive un garçon, qui reste là, à le fixer. Jour après jour, le garçon se rapproche et regarde dans l’œil du loup. Commence alors un magnifique partage entre les deux êtres.
Entrée libre
20h30 – Auditorium, Pôle Culturel Chabran
Soirée théâtre par les collégiens 6e-5e Les Ogres pupuces, de Guillaume le Touze :
Alors qu’en 1999 le monde se passionnait pour un mammouth congelé et médiatique, le professeur Sebastianovitch perçait le secret des ogres pupuces ! Pour devenir des animaux de bonne compagnie, ces créatures rescapées de l’ère glaciaire doivent impérativement être adoptées par des enfants.
Entrée libre
Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/
Matinée et soirée théâtre
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