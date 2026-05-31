Matinée et soirée théâtre, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

Matinée et soirée théâtre Samedi 27 juin, 11h00, 20h30 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T11:00:00+02:00 – 2026-06-27T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:30:00+02:00

Samedi 27 juin

11h – Auditorium, Pôle Culturel Chabran

Matinée théâtre avec les élèves Initiation 2

L’oeil du loup, adaptation du roman de Daniel Pennac :

Loup bleu voit le monde à travers des barreaux. Un jour, arrive un garçon, qui reste là, à le fixer. Jour après jour, le garçon se rapproche et regarde dans l’œil du loup. Commence alors un magnifique partage entre les deux êtres.

Entrée libre

20h30 – Auditorium, Pôle Culturel Chabran

Soirée théâtre par les collégiens 6e-5e Les Ogres pupuces, de Guillaume le Touze :

Alors qu’en 1999 le monde se passionnait pour un mammouth congelé et médiatique, le professeur Sebastianovitch perçait le secret des ogres pupuces ! Pour devenir des animaux de bonne compagnie, ces créatures rescapées de l’ère glaciaire doivent impérativement être adoptées par des enfants.

Entrée libre

Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/

Matinée et soirée théâtre