Fête de la musique, Draguignan, Draguignan

Fête de la musique Dimanche 21 juin, 19h00 Draguignan Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Concerts organisés par la ville
Bd Marx Dormoy
19h à 21h – ELIE MARTIN, Pop rock
21h-24h – RECKLESS, rock
Bd Clemenceau haut
19h à 21h – LES GRENOUILLES DE BÉNITIERS, Pop Rock et variétés
21h à 23h30 – ROCKWIND, Rock
Centre Hermès
19h30 à 21h30 – SPACE COWBOYS, Funk rock
21h30 à 23h30 – BAKARA, Variétés
Rue des endronnes
19h à 21h30 – CHERRY CHICKS, Pop rock folk
21h30 à 24h – BMTC, Soul funk rock
Rue de la République
19h à 21h30 – JAZZY FRENCHY, Variétés
21h30 à 24h – VELVET SWING, Jazz manouche
Bd Clemenceau milieu
19h à 21h30 – GABIE QUARTET, Néo Soul
21h30 à 24h – LEONE, Pop rock
Place Cassin
19h à 21h30 – ON STAGE, Pop rock
21h30 à 24h – JUSTYNE BAND, Variétés
Rue Cisson
20h à 24h – SALSA PASION, Danses latines
Bd Clemenceau bas
19h à 21h30 – EXIT, Pop rock
21h30 à 24h – POTZIKA, Pop rock funk
Bd Joffre
19h à 21h30 – THONY CROONER, Variétés
21h30 à 24h – CATFISH COMBO, Rock’n’roll Rockabilly
Sous préfecture
19h30 à 20h45 – AVDC, Danses Country
20h45 à 22h15 – CENTRE D’ACTIVITES LES REMPARTS, Pop rock
Place Claude Gay
19h à 21h30 – PARAL’L, Soul pop
21h30 à 24h – MROCK, rock
Place du Dragon
19h à 21h30 – XAVIER PEPPER, Folk pop rock
21h30 à 24h – OK2, Pop rock
Rue mireur
19h à 21h30 – SORS TES COVERS, Pop
21h30 à 24h – LM & LES CHANSONS, Pop
Place du Marché
19h à 21h30 – ACOUSTICA, Soul pop rock
21h30 à 24h – GROOVIN, Groove funk
Place aux herbes
19h30 à 21h30 – BENE & JULIEN, Jazzy pop
21h30 à 23h30 – NOS CHANTS SONT SWINGS, Jazz vocal
Places des Comtes de Provence
19h30 à 21h30 – KARAGAN’, Balkan Klezmer Valse Tzigan
21h30 à 23h30 – PAUL MACMANNUS, Boogie’n Blues’n Ballads
Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur
