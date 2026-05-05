Fête de la musique, Draguignan, Draguignan dimanche 21 juin 2026.

Fête de la musique Dimanche 21 juin, 19h00 Draguignan Var

Concerts organisés par la ville
Bd Marx Dormoy
19h à 21h – ELIE MARTIN, Pop rock
21h-24h – RECKLESS, rock

Bd Clemenceau haut
19h à 21h – LES GRENOUILLES DE BÉNITIERS, Pop Rock et variétés
21h à 23h30 – ROCKWIND, Rock

Centre Hermès
19h30 à 21h30 – SPACE COWBOYS, Funk rock
21h30 à 23h30 – BAKARA, Variétés

Rue des endronnes
19h à 21h30 – CHERRY CHICKS, Pop rock folk
21h30 à 24h – BMTC, Soul funk rock

Rue de la République
19h à 21h30 – JAZZY FRENCHY, Variétés
21h30 à 24h – VELVET SWING, Jazz manouche

Bd Clemenceau milieu
19h à 21h30 – GABIE QUARTET, Néo Soul
21h30 à 24h – LEONE, Pop rock

Place Cassin
19h à 21h30 – ON STAGE, Pop rock
21h30 à 24h – JUSTYNE BAND, Variétés

Rue Cisson
20h à 24h – SALSA PASION, Danses latines

Bd Clemenceau bas
19h à 21h30 – EXIT, Pop rock
21h30 à 24h – POTZIKA, Pop rock funk

Bd Joffre
19h à 21h30 – THONY CROONER, Variétés
21h30 à 24h – CATFISH COMBO, Rock’n’roll Rockabilly

Sous préfecture
19h30 à 20h45 – AVDC, Danses Country
20h45 à 22h15 – CENTRE D’ACTIVITES LES REMPARTS, Pop rock

Place Claude Gay
19h à 21h30 – PARAL’L, Soul pop
21h30 à 24h – MROCK, rock

Place du Dragon
19h à 21h30 – XAVIER PEPPER, Folk pop rock
21h30 à 24h – OK2, Pop rock

Rue mireur
19h à 21h30 – SORS TES COVERS, Pop
21h30 à 24h – LM & LES CHANSONS, Pop

Place du Marché
19h à 21h30 – ACOUSTICA, Soul pop rock
21h30 à 24h – GROOVIN, Groove funk

Place aux herbes
19h30 à 21h30 – BENE & JULIEN, Jazzy pop
21h30 à 23h30 – NOS CHANTS SONT SWINGS, Jazz vocal

Places des Comtes de Provence
19h30 à 21h30 – KARAGAN’, Balkan Klezmer Valse Tzigan
21h30 à 23h30 – PAUL MACMANNUS, Boogie’n Blues’n Ballads

