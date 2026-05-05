Quartier en Fête, Jardin des Plantes, Draguignan

Quartier en Fête Samedi 4 juillet, 17h00 Jardin des Plantes Var

Entré libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T17:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T17:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Au programme :

– Concours de pétanque doublette choisie 10€/équipe. De nombreux lots à gagner Organisé par le « Sporting Club Hospitalier » Inscription sur place à partir de 17h. Tirage à 18h. Places limitées.

– Loto – De nombreux lots à gagner – Ouverture des portes à 18h / Début du jeu à 20h.

4 cartons = 20€ (minimum obligatoire par personne) 8 cartons = 35€ carton supplémentaire = 6€.

Organisé par la « Table Ronde Française » – CB et espèces acceptées

– Buvette et barbecue sur place.

Jardin des Plantes (boulevard Joseph Collomp).

Jardin des Plantes boulevard Jardin des Plantes, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Participez à la Fête du quartier nord !