Quartier en Fête, Jardin des Plantes, Draguignan
Quartier en Fête, Jardin des Plantes, Draguignan samedi 4 juillet 2026.
Quartier en Fête Samedi 4 juillet, 17h00 Jardin des Plantes Var
Entré libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T17:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T17:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00
Au programme :
– Concours de pétanque doublette choisie 10€/équipe. De nombreux lots à gagner Organisé par le « Sporting Club Hospitalier » Inscription sur place à partir de 17h. Tirage à 18h. Places limitées.
– Loto – De nombreux lots à gagner – Ouverture des portes à 18h / Début du jeu à 20h.
4 cartons = 20€ (minimum obligatoire par personne) 8 cartons = 35€ carton supplémentaire = 6€.
Organisé par la « Table Ronde Française » – CB et espèces acceptées
– Buvette et barbecue sur place.
Jardin des Plantes (boulevard Joseph Collomp).
Jardin des Plantes boulevard Jardin des Plantes, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Participez à la Fête du quartier nord !
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