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Quartier en Fête, Jardin des Plantes, Draguignan

Quartier en Fête, Jardin des Plantes, Draguignan

Quartier en Fête, Jardin des Plantes, Draguignan samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Jardin des Plantes

Adresse : boulevard Jardin des Plantes, Draguignan

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : Entré libre.

Quartier en Fête Samedi 4 juillet, 17h00 Jardin des Plantes Var

Entré libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T17:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T17:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Au programme :
– Concours de pétanque doublette choisie 10€/équipe. De nombreux lots à gagner Organisé par le « Sporting Club Hospitalier » Inscription sur place à partir de 17h. Tirage à 18h. Places limitées.
– Loto – De nombreux lots à gagner – Ouverture des portes à 18h / Début du jeu à 20h.
4 cartons = 20€ (minimum obligatoire par personne) 8 cartons = 35€ carton supplémentaire = 6€.
Organisé par la « Table Ronde Française » – CB et espèces acceptées
– Buvette et barbecue sur place.
Jardin des Plantes (boulevard Joseph Collomp).

Jardin des Plantes boulevard Jardin des Plantes, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
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