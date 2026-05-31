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Danse – Initiation à la salsa, bachata et kizomba, Jardin Anglès, Draguignan

Danse – Initiation à la salsa, bachata et kizomba, Jardin Anglès, Draguignan

Danse – Initiation à la salsa, bachata et kizomba, Jardin Anglès, Draguignan mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Jardin Anglès

Adresse : boulevard Georges Clemenceau, Draguignan

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Danse – Initiation à la salsa, bachata et kizomba 1 – 29 juillet, les mercredis Jardin Anglès Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-01T18:30:00+02:00 – 2026-07-01T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T18:30:00+02:00 – 2026-07-29T21:00:00+02:00

Initiations gratuites à la salsa, bachata et kizomba tous les mercredis du mois de juillet, ouvertes à tous. animation proposée par l’association Salsa pasion.
Ces ateliers favorisent convivialité, lien social et partage culturel.
Plus d’infos : Salsa Pasion Draguignan

Jardin Anglès boulevard Georges Clemenceau, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Jardin situé à proximité du centre-ville avec bancs et bassin. Monument aux morts de la Guerre de 1914-1918.
Animation Initiation à la salsa, bachata et kizomba

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