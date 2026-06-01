1er forum de l’entrée en sixième, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
1er forum de l’entrée en sixième, Complexe Saint Exupéry, Draguignan lundi 22 juin 2026.
1er forum de l’entrée en sixième Lundi 22 juin, 17h30 Complexe Saint Exupéry Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T17:30:00+02:00 – 2026-06-22T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-22T17:30:00+02:00 – 2026-06-22T19:30:00+02:00
Présentation des 3 collèges de Draguignan, proposition d’outils à destination des parents des élèves de CM2 pour une meilleure réussite au collège.
Lundi 22 juin de 17h30 à 19h30 – salle Coubertin – Complexe Saint Exupéry
1er Forum de l’entrée en sixième organisé conjointement par les 3 collèges de Draguignan, la CAF et les services de l’Etat dans le cadre des actions de Parentalité.
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Forum des futurs parents de sixième
À voir aussi à Draguignan (Var)
- Soirée théâtre – Building, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan 2 juin 2026
- Stand d’information et de prévention en santé sexuelle, Maison de l’étudiant, Draguignan 3 juin 2026
- Santa, Cinéma CGR Chabran, Draguignan 4 juin 2026
- Forum du handicap et de la dépendance, Complexe Saint Exupéry, Draguignan 5 juin 2026
- Soirée italienne, Place du Marché, Draguignan 5 juin 2026