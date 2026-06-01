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1er forum de l’entrée en sixième, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

1er forum de l’entrée en sixième, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

1er forum de l’entrée en sixième, Complexe Saint Exupéry, Draguignan lundi 22 juin 2026.

Lieu : Complexe Saint Exupéry

Adresse : Draguignan

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Tarif : Entrée libre

1er forum de l’entrée en sixième Lundi 22 juin, 17h30 Complexe Saint Exupéry Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T17:30:00+02:00 – 2026-06-22T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-22T17:30:00+02:00 – 2026-06-22T19:30:00+02:00

Présentation des 3 collèges de Draguignan, proposition d’outils à destination des parents des élèves de CM2 pour une meilleure réussite au collège.

Lundi 22 juin de 17h30 à 19h30 – salle Coubertin – Complexe Saint Exupéry

1er Forum de l’entrée en sixième organisé conjointement par les 3 collèges de Draguignan, la CAF et les services de l’Etat dans le cadre des actions de Parentalité.

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Forum des futurs parents de sixième

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