Assemblée générale ordinaire – Les chasseurs dracénois, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan
Assemblée générale ordinaire – Les chasseurs dracénois, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan vendredi 26 juin 2026.
Assemblée générale ordinaire – Les chasseurs dracénois Vendredi 26 juin, 18h30 Maison des Sports et de la Jeunesse Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T20:30:00+02:00
Sont conviés à l’AG l’ensemble des sociétaires de Draguignan.
Salle de conférences de la MSJ
Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les chasseurs dracénois
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