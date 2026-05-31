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Assemblée générale ordinaire – Les chasseurs dracénois, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

Assemblée générale ordinaire – Les chasseurs dracénois, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

Assemblée générale ordinaire – Les chasseurs dracénois, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Maison des Sports et de la Jeunesse

Adresse : Boulevard Marx Dormoy, Draguignan

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Assemblée générale ordinaire – Les chasseurs dracénois Vendredi 26 juin, 18h30 Maison des Sports et de la Jeunesse Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T20:30:00+02:00

Sont conviés à l’AG l’ensemble des sociétaires de Draguignan.
Salle de conférences de la MSJ

Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les chasseurs dracénois

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