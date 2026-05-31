Musée des ATP – Aprés-midi jeux, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Musée des ATP – Aprés-midi jeux 1 juillet – 26 août, certains mercredis Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T16:00:00+02:00 – 2026-07-01T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T16:00:00+02:00 – 2026-08-26T17:30:00+02:00

Mercredi 1er, 15 et 29 juillet puis 12 et 26 août

16h : Après-midi jeux sur le thème de l’exposition « Les fêtes populaires »

Partagez un moment de convivialité lors de nos après-midis jeux, une formule pour toute la famille en lien avec l’exposition.

Durée 1h30 – À partir de 6 ans.

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/ »}] Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.

Autour de l’exposition Fêtes populaires