Tournoi de Scrabble international, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
vendredi 3 juillet 2026 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan
Informations pratiques
Tournoi de Scrabble international 3 – 5 juillet Complexe Saint Exupéry Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T08:00:00+02:00 – 2026-07-03T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-05T08:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:30:00+02:00
Jouez pendant 36 heures à Draguignan et dans le monde !
Cette année, le tournoi emblématique fête ses 10 ans.
Pour les Scrabbleurs des pays francophones.
À Draguignan, vivez une expérience de Scrabble unique au monde : 36 heures non-stop, 5 tournois en multiplex, une ambiance chaleureuse, et une communauté francophone internationale unie par le jeu et la passion.
-> Chaque tournoi porte fièrement le nom d’un dragon, symbole de puissance et de créativité — à l’image de la légende du dragon de Draguignan.
-> Grâce au Scrabble en multiplex, vous jouez en direct avec les pays francophones du monde entier, tout en profitant du charme et de l’accueil incomparable de notre ville et de notre club.
-> Ici, chacun est célébré — des champions aux derniers du classement ! Les récompenses : vins de la région, douceurs provençales, et cadeaux faits main par les membres de l’association.
Renseignements :www.scrabbledudragon.fr
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.scrabbledudragon.fr »}] [{« link »: « http://www.scrabbledudragon.fr »}]
36 heures de Draguignan – Multiplex International du Dragon Scrabble Draguignan
Ville de Draguignan
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