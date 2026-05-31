Animation – Visite gourmande, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Animation – Visite gourmande 3 juillet – 28 août, les vendredis Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T10:00:00+02:00 – 2026-07-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T10:00:00+02:00 – 2026-08-28T11:30:00+02:00

Visite gourmande

Explorez la Provence de 1800 à 1950 à travers nos collections, la visite se termine par une dégustation conviviale de produits du terroir : miel, huile d’olive et tapenade.

Durée 1h30, à 10h

Tout public, gratuit sur réservation

En cas d’empêchement, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir par téléphone au 04.94.47.05.72 ou par mail à l’adresse suivante : musee.atp@dracenie.com

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/visite-gourmande-ete-2026.html?&cid=1&action=result&resa_action=result »}] Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.

Musée des Arts et Traditions Populaires