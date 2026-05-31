Musée des ATP – Visite flash de l’exposition « Les fêtes populaires », Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan
Musée des ATP – Visite flash de l’exposition « Les fêtes populaires », Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan mercredi 1 juillet 2026.
Musée des ATP – Visite flash de l’exposition « Les fêtes populaires » 1 juillet – 26 août, certains mercredis Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var
Public famille, gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-01T14:00:00+02:00 – 2026-07-01T14:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T15:30:00+02:00
Mercredi 1, 15 et 29 juillet et mercredi 12 et 26 août
de 14h à 14h30 et de 15h à 15h30
Des visites guidées sont proposées pour découvrir l’exposition sous un format court et ludique.
Durée 30 min, à 14h et 15h
Public famille, gratuit sur réservation.
En cas d’empêchement, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir par téléphone au 04.94.47.05.72 ou par mail à l’adresse suivante : musee.atp@dracenie.com
Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 47 05 72 »}] Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.
Visite flash de l’exposition « Les fêtes populaires »
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