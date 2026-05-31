MBA – Visite guidée et conférence, Musée des Beaux-Arts (MBA), Draguignan

MBA – Visite guidée et conférence 2 septembre – 14 octobre Musée des Beaux-Arts (MBA) Var

6 € tarif normal – 4 € tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T11:00:00+02:00 – 2026-09-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T11:00:00+02:00 – 2026-10-14T12:00:00+02:00

Programmation du 1er septembre au 14 octobre

Le musée des Beaux-Arts présente l’exposition Les roches rouges. Elle revêt un caractère inédit, en proposant d’explorer l’Estérel où, au tournant du XXe siècle, séjourne régulièrement une “colonie nombreuse et distinguée d’artistes”, ainsi que le décrivent les guides touristiques de l’époque.

Visite de l’exposition le mercredi et le dimanche à 11h.

Jauge : 12 personnes – Durée 1h environ

Dimanche 27 septembre à 15h

Conférence « De la vallée de la Creuse à l’Estérel : itinérances artistiques à la fin du XIXe siècle »

Par Jean-Marc Ferrer, historien d’art et responsable éditorial des Ardents Editeurs. Au XIXe siècle, la peinture de plein air et le développement des transports favorisent la création de foyers artistiques dans des campagnes pittoresques telles que Gargilesse, Crozant ou Agay.

Sur réservation : mba@ville-draguignan.fr

Musée des Beaux-Arts (MBA) 9 rue de la République, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 10 26 85 https://mba-draguignan.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/visite-guidee-les-roches-rouges.html »}] Le Musée des Beaux-Arts de Draguignan est le principal musée municipal de la ville de Draguignan, ancienne préfecture du Var jusqu’en 1974. Situé dans le centre historique de la commune, il est installé depuis 1888 dans l’ancien palais d’été de Monseigneur du Bellay, évêque de Fréjus de 1739 à 1766.

Autour de l’exposition Les roches rouges