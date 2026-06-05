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Journées européennes du patrimoine 2026 Exposition Le Tissage et l’Amicale Fertoise mairie marché couvert La Ferté Macé

Journées européennes du patrimoine 2026 Exposition Le Tissage et l’Amicale Fertoise mairie marché couvert La Ferté Macé vendredi 18 septembre 2026.

Lieu : mairie marché couvert

Adresse : Place de la République

Ville : 61600 La Ferté Macé

Département : Orne

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Ferté Macé

Journées européennes du patrimoine 2026 Exposition Le Tissage et l’Amicale Fertoise

mairie marché couvert Place de la République La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-18

Exposition Le Tissage et l’Amicale Fertoise

Proposée par l’Association Les Cartophiles Fertois, cette exposition met à l’honneur le patrimoine industriel et associatif local.
Découvrez une riche collection d’objets et de documents anciens métiers à tisser, tampons en bronze, navettes, uniformes, instruments de musique, photographies et cartes postales anciennes… autant de trésors qui racontent l’histoire de La Ferté-Macé et de ses savoir-faire.

L’exposition est située dans le Marché Couvert, à gauche des marches de l’entrée de la Mairie.   .

mairie marché couvert Place de la République La Ferté Macé 61600 Orne Normandie   musees@lafertemace.fr

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English : Journées européennes du patrimoine 2026 Exposition Le Tissage et l’Amicale Fertoise

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Exposition Le Tissage et l’Amicale Fertoise La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-28 par Flers agglo

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