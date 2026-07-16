Journées Européennes du Patrimoine 2026 Jardin japonais Fukutsu-En Bonnac-la-Côte
vendredi 18 septembre 2026 · Bonnac-la-Côte
Informations pratiques
Bonnac-la-Côte
Journées Européennes du Patrimoine 2026 Jardin japonais Fukutsu-En
3 Chemin de la Drouille Blanche Bonnac-la-Côte Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le jardin japonais Fukutsu-En ouvre exceptionnellement ses portes au public. Les visiteurs sont invités à découvrir, lors d’une visite commentée, ce jardin de déambulation de 6 000 m² inspiré des jardins traditionnels japonais. Né après la tempête de 1999, ce lieu a été conçu comme un espace de contemplation où minéral, végétal et eau s’harmonisent autour d’un pavillon de thé. La visite permettra de comprendre les principes esthétiques et symboliques qui structurent le jardin ainsi que les techniques d’entretien qui en préservent l’authenticité. .
3 Chemin de la Drouille Blanche Bonnac-la-Côte 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine fukutsu.en@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026 Jardin japonais Fukutsu-En
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Jardin japonais Fukutsu-En Bonnac-la-Côte a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Limoges Métropole
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