Journées européennes du patrimoine 2026 – Les Anses d’Arlet, Les Anses d’Arlet, Anse d’Arlet

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine 2026 – Les Anses d’Arlet 18 et 19 septembre Les Anses d’Arlet Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T04:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la Ville des Anses d’Arlet propose deux jours de programmation autour des thématiques « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » et « Patrimoine de la photographie ».

Au programme : sensibilisation des scolaires au patrimoine de proximité avec le CAUE de Martinique, exposition photographique éphémère dans le bourg, appel à contribution autour des photographies anciennes, atelier de rephotographie et soirée « Le cinéma d’hier à aujourd’hui » autour de la mémoire de l’ancien cinéma Atlas.

Cette édition revêt une importance particulière pour la commune puisqu’il s’agit de ses premières Journées européennes du patrimoine en tant que Petite Cité de Caractère®.

Vendredi 18 et samedi 19 septembre 2026

Les Anses d’Arlet

️ Animations gratuites

La programmation détaillée est à retrouver sur les différents rendez-vous proposés dans le cadre des JEP 2026.

Les Anses d’Arlet Rue Félix Eboué Anses d’Arlet Anse d’Arlet 97217 Martinique Martinique

**À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la Ville des Anses d’Arlet propose deux jours de programmation autour des thématiques « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer…

©Carinne Rised / Mairie de Les Anses d’Arlet