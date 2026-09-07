Les Anses-d’Arlet / Habitation La Sucrerie – Visite libre, habitation la Sucrerie, Anse d’Arlet
samedi 19 septembre 2026 · habitation la Sucrerie · Anse d'Arlet
Informations pratiques
Les Anses-d’Arlet / Habitation La Sucrerie – Visite libre 19 et 20 septembre habitation la Sucrerie Martinique
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00
10h-17 h | Visite libre de l’habitation La Sucrerie
Maison traditionnelle construite au sommet d’un morne.
Entre 2004 et 2007, elle a été restaurée sous la direction de Christophe Charlery, architecte du patrimoine, avec l’objectif d’en faire une résidence confortable et adaptée au mode de vie contemporain en conservant ses caractéristiques patrimoniales.
habitation la Sucrerie 97217 Anse d’Arlet 97217 Martinique Martinique http://fondation-clement.org Accessible uniquement pendant les journées européennes du patrimoine.
10h-17 h | Visite libre de l’habitation La Sucrerie
JF Gouait
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