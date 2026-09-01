Journées européennes du patrimoine 2026 Mémoires Montauriolaises Montauriol
samedi 19 septembre 2026 · Montauriol
Informations pratiques
Montauriol
Journées européennes du patrimoine 2026 Mémoires Montauriolaises
Salle des fêtes Montauriol Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:45:00
Date(s) :
2026-09-19
Toute la journée exposition sur la vie d’avant (ce qui a disparu, ce que l’on peut regretter…)
Mais aussi
10h00 > 10h30 > table ronde Pourquoi c’était mieux avant ?
10h40 > 11h10 > table ronde En quoi c’est mieux aujourd’hui qu’hier ?
11h15 12h00 > saynètes
12h00 > pot offert par la municipalité
14h30-15h30 > visite guidée Montauriol d’antan église, maison à colombage, puits, pigeonnier, séchoir à tabac et anciens commerces, école…
16h 16h45 > saynètes seconde représentation .
Salle des fêtes Montauriol 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine olivierbarois@yahoo.fr
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English : Journées européennes du patrimoine 2026 Mémoires Montauriolaises
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Mémoires Montauriolaises Montauriol a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Coeur de Bastides