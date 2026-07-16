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Animations sur le thème « C’était mieux avant », Mairie de Montauriol, Montauriol

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Montauriol · Montauriol

Animations sur le thème « C’était mieux avant », Mairie de Montauriol, Montauriol

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Montauriol
Adresse
201 route de Castillonnès, 47330 Montauriol
Ville
47330 Montauriol
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit sauf repas du dimanche

Animations sur le thème « C’était mieux avant » 19 et 20 septembre Mairie de Montauriol Lot-et-Garonne

Gratuit sauf repas du dimanche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Programme prévisionnel des Journées européennes du patrimoine 2026

Samedi 19 septembre

Toute la journée : exposition consacrée à la vie d’autrefois, à ce qui a disparu et à ce que l’on peut parfois regretter.
De 10h à 10h30 : table ronde « Pourquoi était-ce mieux avant ? »
De 10h40 à 11h10 : table ronde « En quoi est-ce mieux aujourd’hui qu’hier ? »
De 11h15 à 12h : saynètes.
À 12h : verre de l’amitié offert par la municipalité.
De 14h30 à 15h30 : visite guidée « Montauriol d’antan », à la découverte de l’église, d’une maison à colombages, d’un puits, d’un pigeonnier, d’un séchoir à tabac, des anciens commerces et de l’école.
De 16h à 16h45 : seconde représentation des saynètes.

Dimanche 20 septembre

Toute la journée : exposition consacrée à la vie d’autrefois, à ce qui a disparu et à ce que l’on peut parfois regretter.
De 10h30 à 11h30 : dictée d’antan.
À partir de 11h : rassemblement de véhicules anciens.
À 12h : repas « Comme chez mamie », accompagné, entre les plats, d’un quiz musical consacré aux années 1960, 1970 et 1980, ou d’un quiz proposé au moment du café.
De 15h30 à 16h30 : visite guidée « Montauriol d’antan », à la découverte de l’église, d’une maison à colombages, d’un puits, d’un pigeonnier, d’un séchoir à tabac, des anciens commerces et de l’école.
À 16h30 : clôture de la journée.

Mairie de Montauriol 201 route de Castillonnès, 47330 Montauriol Montauriol 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
PROGRAMME PREVISIONNEL

©Olivier Barois

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