Animations sur le thème « C’était mieux avant », Mairie de Montauriol, Montauriol

Informations pratiques

Animations sur le thème « C’était mieux avant » 19 et 20 septembre Mairie de Montauriol Lot-et-Garonne

Gratuit sauf repas du dimanche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Programme prévisionnel des Journées européennes du patrimoine 2026

Samedi 19 septembre

Toute la journée : exposition consacrée à la vie d’autrefois, à ce qui a disparu et à ce que l’on peut parfois regretter.

De 10h à 10h30 : table ronde « Pourquoi était-ce mieux avant ? »

De 10h40 à 11h10 : table ronde « En quoi est-ce mieux aujourd’hui qu’hier ? »

De 11h15 à 12h : saynètes.

À 12h : verre de l’amitié offert par la municipalité.

De 14h30 à 15h30 : visite guidée « Montauriol d’antan », à la découverte de l’église, d’une maison à colombages, d’un puits, d’un pigeonnier, d’un séchoir à tabac, des anciens commerces et de l’école.

De 16h à 16h45 : seconde représentation des saynètes.

Dimanche 20 septembre

Toute la journée : exposition consacrée à la vie d’autrefois, à ce qui a disparu et à ce que l’on peut parfois regretter.

De 10h30 à 11h30 : dictée d’antan.

À partir de 11h : rassemblement de véhicules anciens.

À 12h : repas « Comme chez mamie », accompagné, entre les plats, d’un quiz musical consacré aux années 1960, 1970 et 1980, ou d’un quiz proposé au moment du café.

De 15h30 à 16h30 : visite guidée « Montauriol d’antan », à la découverte de l’église, d’une maison à colombages, d’un puits, d’un pigeonnier, d’un séchoir à tabac, des anciens commerces et de l’école.

À 16h30 : clôture de la journée.

Mairie de Montauriol 201 route de Castillonnès, 47330 Montauriol Montauriol 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

PROGRAMME PREVISIONNEL

©Olivier Barois