Repas du village de Montauriol route de Castillonnès Montauriol

Informations pratiques

Montauriol

Repas du village de Montauriol

route de Castillonnès Salle des fêtes Montauriol Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 12:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Repas convivial ouvert à tous

Au menus apéritif / melon / moules à volonté ou poulet & frites / cannelé et sa crème à la vanille / café. Boissons et vins compris.

Merci d’apporter vos assiettes et couverts.

Animations et jeux durant l’après midi.

Repas convivial ouvert à tous

Au menus apéritif / melon / moules à volonté ou poulet & frites / cannelé et sa crème à la vanille / café. Boissons et vins compris.

Merci d’apporter vos assiettes et couverts.

Animations et jeux durant l’après midi. .

route de Castillonnès Salle des fêtes Montauriol 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 37 57 96 amicalemontauriolaise@gmail.com

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English : Repas du village de Montauriol

A friendly meal open to everyone

On the menu: appetizer / melon / all-you-can-eat mussels or chicken & fries / cinnamon roll with vanilla cream / coffee. Drinks and wine included.

Please bring your own plates and cutlery.

Entertainment and games throughout the afternoon.

L’événement Repas du village de Montauriol Montauriol a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coeur de Bastides