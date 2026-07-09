Repas du village de Montauriol route de Castillonnès Montauriol
dimanche 9 août 2026 · route de Castillonnès · Montauriol
Informations pratiques
Montauriol
Repas du village de Montauriol
route de Castillonnès Salle des fêtes Montauriol Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Repas convivial ouvert à tous
Au menus apéritif / melon / moules à volonté ou poulet & frites / cannelé et sa crème à la vanille / café. Boissons et vins compris.
Merci d’apporter vos assiettes et couverts.
Animations et jeux durant l’après midi.
Repas convivial ouvert à tous
Au menus apéritif / melon / moules à volonté ou poulet & frites / cannelé et sa crème à la vanille / café. Boissons et vins compris.
Merci d’apporter vos assiettes et couverts.
Animations et jeux durant l’après midi. .
route de Castillonnès Salle des fêtes Montauriol 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 37 57 96 amicalemontauriolaise@gmail.com
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English : Repas du village de Montauriol
A friendly meal open to everyone
On the menu: appetizer / melon / all-you-can-eat mussels or chicken & fries / cinnamon roll with vanilla cream / coffee. Drinks and wine included.
Please bring your own plates and cutlery.
Entertainment and games throughout the afternoon.
L’événement Repas du village de Montauriol Montauriol a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coeur de Bastides