Informations pratiques

Montauriol

Lectures auprès du puits

Place du village Montauriol Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 20:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

L’association Mémoires Montauriolaises vous invite à des soirées de lectures auprès du puits.

Installez vous, écoutez, rêvez…et laissez les mots nous ramener à autrefois.

Histoires d’hier pour aujourd’hui et demain.

L’association Mémoires Montauriolaises vous invite à des soirées de lectures auprès du puits.

Installez vous, écoutez, rêvez…et laissez les mots nous ramener à autrefois.

Histoires d’hier pour aujourd’hui et demain.

Un moment simple et chaleureux à partager ensemble.

Rendez-vous sur la place du village à 20h25.

Repli dans l’église en cas de mauvais temps.

A l’issue des lectures, dégustation de produits régionaux.

Venez partager ce moment de convivialité. .

Place du village Montauriol 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine olivierbarois@yahoo.fr

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English : Lectures auprès du puits

The M%E9moires Montauriolaises association invites you to %E0 an evening of readings by the well.

Make yourself comfortable, listen, daydream…and let the words take us back to days gone by.

Stories from yesterday for today and tomorrow.

L’événement Lectures auprès du puits Montauriol a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Coeur de Bastides