Informations pratiques

Honfleur

Journées européennes du patrimoine 2026 Parcours dans le musée Eugène-Boudin autour des 70 ans de la SAMEB

Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB (Société des Amis du Musée Eugène-Boudin), découvrez une programmation spécialement conçue pour accompagner cet événement.

À l’occasion de l’exposition célébrant les 70 ans de la SAMEB (Société des Amis du Musée Eugène-Boudin), découvrez une programmation spécialement conçue pour accompagner cet événement. .

Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00

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English : Journées européennes du patrimoine 2026 Parcours dans le musée Eugène-Boudin autour des 70 ans de la SAMEB

To mark the exhibition celebrating the 70th anniversary of the SAMEB (Society of Friends of the Eugène-Boudin Museum), discover a programme of events specially designed to accompany this occasion.

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Parcours dans le musée Eugène-Boudin autour des 70 ans de la SAMEB Honfleur a été mis à jour le 2026-07-03 par Calvados Attractivité