Informations pratiques

Honfleur

Pool Party au Rituel Hôtel & Spa****

Le RITUEL Hôtel & SPA Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-07-12 22:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Le RITUEL Hôtel & SPA**** vous invite à sa Pool Party le dimanche 12 juillet 2026, de 15h à 22h.

Venez profiter d’un après-midi et d’une soirée d’exception au bord de notre piscine, dans une ambiance estivale et festive.

Au programme

– DJ Set

– Ambiance lounge & festive

– Bar & Tapas

Entrée au tarif de 35 € par personne, places limitées.

Réservez dès maintenant et venez vivre un moment unique au RITUEL Hôtel & SPA ! .

Le RITUEL Hôtel & SPA Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 52 28 58 reservation@lerituel-honfleur.fr

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English : Pool Party au Rituel Hôtel & Spa****

L’événement Pool Party au Rituel Hôtel & Spa**** Honfleur a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Honfleur-Beuzeville