Pool Party au Rituel Hôtel & Spa**** Honfleur
dimanche 12 juillet 2026 · Honfleur
Informations pratiques
Honfleur
Pool Party au Rituel Hôtel & Spa****
Le RITUEL Hôtel & SPA Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-07-12 22:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Le RITUEL Hôtel & SPA**** vous invite à sa Pool Party le dimanche 12 juillet 2026, de 15h à 22h.
Venez profiter d’un après-midi et d’une soirée d’exception au bord de notre piscine, dans une ambiance estivale et festive.
Au programme
– DJ Set
– Ambiance lounge & festive
– Bar & Tapas
Entrée au tarif de 35 € par personne, places limitées.
Réservez dès maintenant et venez vivre un moment unique au RITUEL Hôtel & SPA ! .
Le RITUEL Hôtel & SPA Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 52 28 58 reservation@lerituel-honfleur.fr
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English : Pool Party au Rituel Hôtel & Spa****
L’événement Pool Party au Rituel Hôtel & Spa**** Honfleur a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Honfleur-Beuzeville
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