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Visite-atelier Sous la mer Honfleur

Visite-atelier Sous la mer Honfleur mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Rue de l'Homme de Bois

Ville : 14600 Honfleur

Département : Calvados

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Honfleur

Visite-atelier Sous la mer

Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :
2026-07-08

À l’occasion de l’exposition Soleil rose, orange, rouge , découvrez des œuvres lumineuses et colorées et réalisez votre création artistique sur le thème de Sous la mer .
À l’occasion de l’exposition Soleil rose, orange, rouge , découvrez des œuvres lumineuses et colorées et réalisez votre création artistique sur le thème de Sous la mer .   .

Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 3 21 89 54 00 

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English : Visite-atelier Sous la mer

For the Soleil rose, orange, rouge exhibition, discover bright and colourful works and create your own artistic creation on the theme of Under the sea .

L’événement Visite-atelier Sous la mer Honfleur a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Honfleur-Beuzeville

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