Les tout-petits au musée Sous la mer… Honfleur
Les tout-petits au musée Sous la mer… Honfleur mercredi 8 juillet 2026.
Honfleur
Les tout-petits au musée Sous la mer…
Rue de l’Homme de Bois Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-09-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-16
Dans le cadre des expositions au musée, les tout-petits sont invités à découvrir le musée sur le thème Sous la mer…
Dans le cadre des expositions au musée, les tout-petits sont invités à découvrir le musée sur le thème Sous la mer…
En continu de 10h à 12h .
Rue de l’Homme de Bois Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00
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English : Les tout-petits au musée Sous la mer…
As part of the museum’s exhibitions, young children are invited to discover the museum on the theme Under the sea… .
L’événement Les tout-petits au musée Sous la mer… Honfleur a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Honfleur-Beuzeville
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