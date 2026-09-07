JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2026 – SENLISSE EN PHOTOGRAPHIE HIER AUJOURD’HUI, 3 Rue du Couvent, 78720 Senlisse, France, Senlisse

Informations pratiques

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2026 – SENLISSE EN PHOTOGRAPHIE HIER AUJOURD’HUI Dimanche 20 septembre, 17h00 3 Rue du Couvent, 78720 Senlisse, France Yvelines

Tarifs : GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Dans le cadre des JEP 2026 et avec l’appui de photographies anciennes, nous revisiterons ensemble quelques lieux du village de Senlisse. Nous aborderons librement une lecture du paysage, du bâti rural et de la Cour de Senlisse pour nous rappeler l’atmosphère de l’époque et les différentes évolutions tant naturelles que architecturales du site observé. C’est une promenade entre passé présent et future.

Durée : 2h30

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/journees-europeennes-du-patrimoine-senlisse-en-photographie-hier-aujourd-hui-9745

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Les photographies d’autrefois nous parlent d’aujourd’hui Nature Sortie nature