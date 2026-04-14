Journées Européennes du Patrimoine 2026 P’tit Musée de Froideville Vincent-Froideville

Vincent-Froideville

Journées Européennes du Patrimoine 2026

P’tit Musée de Froideville 2 Rue du Verger Vincent-Froideville Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 09:00:00

fin : 2026-09-29 18:00:00

Date(s) :

2026-09-29

Du Comté, des vieilles machines et de la bouse au P’tit musée de Froideville pour les Journées du patrimoine

Le Comté fait son grand retour au P’tit Musée de Froideville. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez passer une journée conviviale et pleine de surprises exposition de tracteurs anciens, de mobylettes d’époque, exposition d’anciennes tronçonneuses mais aussi son concours international de passe partout. Pour l’occasion le P’tit bistrot à l’ancienne rouvrira ses portes. Mais surtout le très attendu loto bouse véritable moment phare de la journée avec son ambiance unique et décalée le loto bouse sera au cœur de l’événement. Un spectacle surprise déjanté sera également proposé au cours de l’après-midi.

Venez nombreux pour une journée festive et authentique .

P’tit Musée de Froideville 2 Rue du Verger Vincent-Froideville 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 77 46 61 Alain.pernot2@wanadoo.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine 2026

L’événement Journées Européennes du Patrimoine 2026 Vincent-Froideville a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu