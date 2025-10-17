Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée festive et feux d’artifice Salle des fêtes Vincent-Froideville

Soirée festive et feux d’artifice Salle des fêtes Vincent-Froideville lundi 13 juillet 2026.

Soirée festive et feux d’artifice

Salle des fêtes 8 Rue des Daims Vincent-Froideville Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Soirée festive et feux d’artifice. Restauration et buvette sur place.   .

Salle des fêtes 8 Rue des Daims Vincent-Froideville 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 46 29 55 

English : Soirée festive et feux d’artifice

German : Soirée festive et feux d’artifice

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée festive et feux d’artifice Vincent-Froideville a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme JurAbsolu