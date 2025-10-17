Vide-grenier Salle des fêtes Vincent-Froideville
Vide-grenier Salle des fêtes Vincent-Froideville dimanche 14 juin 2026.
Salle des fêtes 8 Rue des Daims Vincent-Froideville Jura
Gratuit
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
2026-06-14
Vide-grenier organisé par le Club Rose d’Automne. Buvette et petite restauration. Entrée gratuite pour les visiteurs.
2€ le mètre pour les exposants. .
Salle des fêtes 8 Rue des Daims Vincent-Froideville 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 53 38
