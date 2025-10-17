Vide-grenier Salle des fêtes Vincent-Froideville

Vide-grenier

Salle des fêtes 8 Rue des Daims Vincent-Froideville Jura

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

2026-06-14

Vide-grenier organisé par le Club Rose d’Automne. Buvette et petite restauration. Entrée gratuite pour les visiteurs.

2€ le mètre pour les exposants. .

Salle des fêtes 8 Rue des Daims Vincent-Froideville 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 53 38

