Journées européennes du patrimoine 2026 Visite-atelier Soleil rose, orange, rouge de Julien Des Monstiers Rue de l’Homme de Bois Honfleur
Journées européennes du patrimoine 2026 Visite-atelier Soleil rose, orange, rouge de Julien Des Monstiers Rue de l’Homme de Bois Honfleur samedi 19 septembre 2026.
Honfleur
Journées européennes du patrimoine 2026 Visite-atelier Soleil rose, orange, rouge de Julien Des Monstiers
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion de l’exposition Soleil rose, orange, rouge , découvrez des œuvres lumineuses et colorées et réalisez votre création artistique.
À l’occasion de l’exposition Soleil rose, orange, rouge , découvrez des œuvres lumineuses et colorées et réalisez votre création artistique. .
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 alemoine@ville-honfleur.fr
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English : Journées européennes du patrimoine 2026 Visite-atelier Soleil rose, orange, rouge de Julien Des Monstiers
For the Soleil rose, orange, rouge exhibition, discover bright and colourful works of art and create your own.
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Visite-atelier Soleil rose, orange, rouge de Julien Des Monstiers Honfleur a été mis à jour le 2026-06-12 par Calvados Attractivité
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