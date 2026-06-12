Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du musée de la marine Rue de l’Homme de Bois Honfleur
Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du musée de la marine Rue de l’Homme de Bois Honfleur samedi 19 septembre 2026.
Honfleur
Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du musée de la marine
Rue de l’Homme de Bois Musée de la Marine Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-20 14:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du musée de la marine et des nouvelles vitrines sur l’esclavage
Journées européennes du patrimoine 2026
Visite du musée de la marine et des nouvelles vitrines sur l’esclavage .
Rue de l’Homme de Bois Musée de la Marine Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 alemoine@ville-honfleur.fr
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English : Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du musée de la marine
European Heritage Days 2026: Visit to the Musée de la Marine and the new displays on slavery
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Visite du musée de la marine Honfleur a été mis à jour le 2026-06-12 par Calvados Attractivité
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