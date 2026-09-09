Journées européennes du patrimoine 2026 Visites de La Citadelle rendez-vous au pied du plan incliné, côté port ou parvis de l’église Le Château-d’Oléron
samedi 19 septembre 2026 · rendez-vous au pied du plan incliné, côté port ou parvis de l'église · Le Château-d'Oléron
Informations pratiques
Le Château-d’Oléron
Journées européennes du patrimoine 2026 Visites de La Citadelle
rendez-vous au pied du plan incliné, côté port ou parvis de l’église Citadelle du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visites commentées et documentées du site de la citadelle d’Oléron mais aussi de la ville. 4 visites au programme, sur le thème de la cité antique d’Oléron. Sans Réservation.
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rendez-vous au pied du plan incliné, côté port ou parvis de l’église Citadelle du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 60 51 le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com
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English : European Heritage Days 2026 Tours of La Citadelle
Guided and documented tours of the Oléron Citadel site as well as the town. Four tours are scheduled, focusing on the ancient city of Oléron. No reservation required.
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Visites de La Citadelle Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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