Exposition de tournage sur bois Guillaume CARTERON cabane 14 Le Château-d’Oléron

Exposition de tournage sur bois Guillaume CARTERON

cabane 14 Rue du fort Pâté Le Port Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-08-31

fin : 2026-09-06

2026-08-31

De nombreux artistes se succèdent cabane 14 d’Avril à Octobre

cabane 14 Rue du fort Pâté Le Port Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 91 48 43 guillaumecarteron@hotmail.fr

English : Woodturning exhibition Guillaume CARTERON

Numerous artists perform in cabane 14 from April to October

