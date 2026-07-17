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Journées européennes du patrimoine à Échillais Mairie d’Échillais Échillais

samedi 19 septembre 2026 · Mairie d'Échillais · Échillais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie d'Échillais
Adresse
2 rue de l'Église
Ville
17620 Échillais
Département
Charente-Maritime
Tarif

Échillais

Journées européennes du patrimoine à Échillais

Mairie d’Échillais 2 rue de l’Église Échillais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée du centre bourg et exposition La face cachée de l’église
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Mairie d’Échillais 2 rue de l’Église Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 03 74  mairie@ville-echillais.fr

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English :

Guided tour of the town centre and the exhibition *The Hidden Side of the Church*

L’événement Journées européennes du patrimoine à Échillais Échillais a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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