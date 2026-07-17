Journées européennes du patrimoine à Échillais Mairie d’Échillais Échillais
samedi 19 septembre 2026 · Mairie d'Échillais · Échillais
Informations pratiques
Échillais
Journées européennes du patrimoine à Échillais
Mairie d’Échillais 2 rue de l’Église Échillais Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée du centre bourg et exposition La face cachée de l’église
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Mairie d’Échillais 2 rue de l’Église Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 03 74 mairie@ville-echillais.fr
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English :
Guided tour of the town centre and the exhibition *The Hidden Side of the Church*
L’événement Journées européennes du patrimoine à Échillais Échillais a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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