Journées européennes du patrimoine les fosses de la Gardette RD 238E Proche du bois des Brandes Échillais

samedi 19 septembre 2026 · RD 238E Proche du bois des Brandes · Échillais

Informations pratiques

Échillais

Journées européennes du patrimoine les fosses de la Gardette

RD 238E Proche du bois des Brandes Fosses de la Gardette Échillais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 14:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée.

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RD 238E Proche du bois des Brandes Fosses de la Gardette Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 32 19 36

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English : European Heritage Days the Gardette pits

Guided tour.

L’événement Journées européennes du patrimoine les fosses de la Gardette Échillais a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan