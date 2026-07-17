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AGENDA · Échillais

Journées européennes du patrimoine à l’église d’Échillais Échillais

samedi 19 septembre 2026 · Échillais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
rue de l'Église
Ville
17620 Échillais
Département
Charente-Maritime
Tarif

Échillais

Journées européennes du patrimoine à l’église d’Échillais

rue de l’Église Échillais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée.
  .

rue de l’Église Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 32 19 36  ape.echillais@laposte.net

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English : European Heritage Days at the church in Échillais

Guided tour.

L’événement Journées européennes du patrimoine à l’église d’Échillais Échillais a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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