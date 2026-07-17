AGENDA · Échillais
Journées européennes du patrimoine à l’église d’Échillais Échillais
samedi 19 septembre 2026 · Échillais
Informations pratiques
Échillais
Journées européennes du patrimoine à l’église d’Échillais
rue de l’Église Échillais Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée.
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rue de l’Église Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 32 19 36 ape.echillais@laposte.net
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English : European Heritage Days at the church in Échillais
Guided tour.
L’événement Journées européennes du patrimoine à l’église d’Échillais Échillais a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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