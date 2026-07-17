Informations pratiques

Échillais

Journées européennes du patrimoine à l’église d’Échillais

rue de l’Église Échillais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée.

.

rue de l’Église Échillais 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 32 19 36 ape.echillais@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : European Heritage Days at the church in Échillais

Guided tour.

L’événement Journées européennes du patrimoine à l’église d’Échillais Échillais a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan