Journées Européennes du Patrimoine à Floirac, Ville de Floirac, Floirac
samedi 19 septembre 2026 · Ville de Floirac · Floirac
Informations pratiques
Journées Européennes du Patrimoine à Floirac 19 et 20 septembre Ville de Floirac Gironde
Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Journées Européennes du Patrimoine 2026 à Floirac
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20 septembre, la Ville de Floirac vous invite à découvrir des lieux d’exception.
Au programme, des visites commentées de sites remarquables, entre patrimoine architectural, jardins d’exception et demeures historiques.
RÉSERVATIONS à partir du mercredi 2 septembre :
https://billetterie.floirac.fr/
Domaine de Sybirol, avenue Pierre Sémirot
Découvrez ce domaine de près de 21 hectares, composé d’une chartreuse du XVIIIᵉ siècle au cœur d’un vaste parc boisé. Le domaine et son parc sont inscrits au titre des Monuments historiques.
Visites commentées (2 h)
Samedi 19 septembre : 10h-12h et 14h-16h
Dimanche 20 septembre : 10h-12h
Visites non accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Bonne condition physique requise.
Maison à Bordeaux – Rem Koolhaas / OMA
Cette maison emblématique, conçue par Rem Koolhaas (OMA) en 1998 et inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 2002, ouvre exceptionnellement ses portes.
Visite commentée (1 h)
- Samedi 19 septembre à 11h
Réservée aux habitants de Floirac, à partir de 10 ans.
Pour toute autre visite :
arc en rêve centre d’architecture
www.arcenreve.eu
reservations@arcenreve.eu.
Jardin du Clozet
Sur les coteaux de Floirac, laissez-vous surprendre par ce jardin aux influences italiennes et orientales, façonné par trois générations de jardiniers. Il est classé « Jardin coup de cœur » par la Société d’Horticulture de la Gironde.
Visites commentées (1h30)
Samedi 19 septembre à 10h30
Dimanche 20 septembre à 10h30
À partir de 12 ans.
Les peintures de La Galoche, 19 avenue Gaston Cabanes
Cette demeure ancienne abrite les peintures méconnues de Gabriel Trapaud de Colombe, artiste-archéologue du XIXᵉ siècle.
Visites commentées (1 h)
Samedi 19 septembre : 9h30, 10h45, 13h30, 14h45 et 16h
Dimanche 20 septembre : 9h30, 10h45 et 13h30
À partir de 14 ans.
Gratuit sur réservation : 06 24 75 39 57 – aureliedemunico@hotmail.fr.
Ville de Floirac 6 Avenue Pasteur 33270 Floirac Floirac 33270 La Souys Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.floirac.fr/ »}] [{« link »: « https://billetterie.floirac.fr/ »}, {« link »: « http://www.arcenreve.eu »}, {« link »: « mailto:reservations@arcenreve.eu »}, {« link »: « mailto:aureliedemunico@hotmail.fr »}]
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, la Ville de Floirac vous invite à découvrir des lieux d’exception.
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