Journées européennes du patrimoine à la Corderie Royale rue Audebert Rochefort
samedi 19 septembre 2026 · rue Audebert · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Journées européennes du patrimoine à la Corderie Royale
rue Audebert Corderie Royale Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Plongez dans l’univers maritime de la Corderie Royale. Installée dans l’ancienne manufacture royale de cordage, cette visite exceptionnelle vous invite à explorer l’histoire du site, ses savoir-faire ancestraux et sa résonance artistique actuelle.
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rue Audebert Corderie Royale Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00 contact@corderie-royale.com
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English : European Heritage Days at the Corderie Royale
Immerse yourself in the maritime world of the Corderie Royale. Housed in the former royal rope factory, this exceptional tour invites you to explore the history of the site, its ancestral craftsmanship and its current artistic resonance.
L’événement Journées européennes du patrimoine à la Corderie Royale Rochefort a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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