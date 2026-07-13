Journées européennes du patrimoine à la Corderie Royale rue Audebert Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Journées européennes du patrimoine à la Corderie Royale

rue Audebert Corderie Royale Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Plongez dans l’univers maritime de la Corderie Royale. Installée dans l’ancienne manufacture royale de cordage, cette visite exceptionnelle vous invite à explorer l’histoire du site, ses savoir-faire ancestraux et sa résonance artistique actuelle.

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rue Audebert Corderie Royale Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 66 00 contact@corderie-royale.com

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English : European Heritage Days at the Corderie Royale

Immerse yourself in the maritime world of the Corderie Royale. Housed in the former royal rope factory, this exceptional tour invites you to explore the history of the site, its ancestral craftsmanship and its current artistic resonance.

L’événement Journées européennes du patrimoine à la Corderie Royale Rochefort a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan