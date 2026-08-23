Journées européennes du patrimoine à la découverte de Peyrehorade Halle Peyrehorade
samedi 19 septembre 2026 · Halle · Peyrehorade
Informations pratiques
Peyrehorade
Journées européennes du patrimoine à la découverte de Peyrehorade
Halle 180 place Aristide Briand Peyrehorade Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le centre culturel du Pays d’Orthe en Gascogne vous invite à découvrir Peyrehorade dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Au programme de ces deux journéees, deux expositions à découvrir de 14h30 à 18h sous la halle. À 15 h, visite de la ville.
Le centre culturel du Pays d’Orthe en Gascogne vous invite à découvrir Peyrehorade dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Au programme de ces deux journéees, deux expositions à découvrir de 14h30 à 18h sous la halle L’empreinte des maires bâtisseurs aux XIXe et XXe siècles… qu’en est-il aujourd’hui ? et Les traces photographiques de l’Histoire .
À 15 h, visite de la ville à la découverte des grandes mutations urbaines . .
Halle 180 place Aristide Briand Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 95 36 47 aorthenses@wanadoo.fr
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English : Journées européennes du patrimoine à la découverte de Peyrehorade
Follow in the footsteps of the first town founded in the 13th century, on a guided tour of its ancient site.
L’événement Journées européennes du patrimoine à la découverte de Peyrehorade Peyrehorade a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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