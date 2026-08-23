Journées européennes du patrimoine à la découverte de Peyrehorade Halle Peyrehorade

Informations pratiques

Peyrehorade

Journées européennes du patrimoine à la découverte de Peyrehorade

Halle 180 place Aristide Briand Peyrehorade Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le centre culturel du Pays d’Orthe en Gascogne vous invite à découvrir Peyrehorade dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Au programme de ces deux journéees, deux expositions à découvrir de 14h30 à 18h sous la halle. À 15 h, visite de la ville.

Le centre culturel du Pays d’Orthe en Gascogne vous invite à découvrir Peyrehorade dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Au programme de ces deux journéees, deux expositions à découvrir de 14h30 à 18h sous la halle L’empreinte des maires bâtisseurs aux XIXe et XXe siècles… qu’en est-il aujourd’hui ? et Les traces photographiques de l’Histoire .

À 15 h, visite de la ville à la découverte des grandes mutations urbaines . .

Halle 180 place Aristide Briand Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 95 36 47 aorthenses@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine à la découverte de Peyrehorade

Follow in the footsteps of the first town founded in the 13th century, on a guided tour of its ancient site.

L’événement Journées européennes du patrimoine à la découverte de Peyrehorade Peyrehorade a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans