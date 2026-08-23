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AGENDA · Peyrehorade

Journées européennes du patrimoine à la découverte de Peyrehorade Halle Peyrehorade

samedi 19 septembre 2026 · Halle · Peyrehorade

Journées européennes du patrimoine à la découverte de Peyrehorade Halle Peyrehorade

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Halle
Adresse
180 place Aristide Briand
Ville
40300 Peyrehorade
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Peyrehorade

Journées européennes du patrimoine à la découverte de Peyrehorade

Halle 180 place Aristide Briand Peyrehorade Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Le centre culturel du Pays d’Orthe en Gascogne vous invite à découvrir Peyrehorade dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Au programme de ces deux journéees, deux expositions à découvrir de 14h30 à 18h sous la halle. À 15 h, visite de la ville.
Le centre culturel du Pays d’Orthe en Gascogne vous invite à découvrir Peyrehorade dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Au programme de ces deux journéees, deux expositions à découvrir de 14h30 à 18h sous la halle L’empreinte des maires bâtisseurs aux XIXe et XXe siècles… qu’en est-il aujourd’hui ? et Les traces photographiques de l’Histoire .
À 15 h, visite de la ville à la découverte des grandes mutations urbaines .   .

Halle 180 place Aristide Briand Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 95 36 47  aorthenses@wanadoo.fr

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English : Journées européennes du patrimoine à la découverte de Peyrehorade

Follow in the footsteps of the first town founded in the 13th century, on a guided tour of its ancient site.

L’événement Journées européennes du patrimoine à la découverte de Peyrehorade Peyrehorade a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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