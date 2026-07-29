Informations pratiques

Peyrehorade

Soirée Music and Lights

Salle Aspremont Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29 01:00:00

Date(s) :

2026-08-29

La Soirée Music and Lights promet un moment placé sous le signe de la musique et de la convivialité. Le public pourra revivre les plus grands succès d’Elton John, d’ABBA et de Jean-Jacques Goldman grâce à trois tributes. Entre émotions, nostalgie et ambiance festive, cet événement intergénérationnel offrira un spectacle rythmé par des performances live, des jeux de lumières et les plus grands tubes qui ont marqué plusieurs générations. .

Salle Aspremont Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 20

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English : Soirée Music and Lights

L’événement Soirée Music and Lights Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pays d’Orthe et Arrigans