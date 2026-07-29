Soirée Music and Lights Peyrehorade
samedi 29 août 2026 · Peyrehorade
Informations pratiques
Peyrehorade
Soirée Music and Lights
Salle Aspremont Peyrehorade Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 01:00:00
Date(s) :
2026-08-29
La Soirée Music and Lights promet un moment placé sous le signe de la musique et de la convivialité. Le public pourra revivre les plus grands succès d’Elton John, d’ABBA et de Jean-Jacques Goldman grâce à trois tributes. Entre émotions, nostalgie et ambiance festive, cet événement intergénérationnel offrira un spectacle rythmé par des performances live, des jeux de lumières et les plus grands tubes qui ont marqué plusieurs générations. .
Salle Aspremont Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Music and Lights
L’événement Soirée Music and Lights Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
À voir aussi à Peyrehorade (Landes)
- Marché traditionnel Peyrehorade 29 juillet 2026
- Visite Coeur de Ville de Peyrehorade Peyrehorade 30 juillet 2026
- Fêtes de Peyrehorade Peyrehorade 31 juillet 2026
- Les foulées du Coeur 2026 Peyrehorade 31 juillet 2026
- Fêtes de Peyrehorade Peyrehorade 1 août 2026