Journées Européennes du Patrimoine à la Maison éco-paysanne La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage
Journées Européennes du Patrimoine à la Maison éco-paysanne La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage samedi 19 septembre 2026.
Le Grand-Village-Plage
Journées Européennes du Patrimoine à la Maison éco-paysanne
La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Entrée gratuite tout le week-end, animations surprenantes pour petits et grands concert et ateliers de musique recyclée, grand quizz interactif sur notre patrimoine, chasses aux trésors, ateliers ludiques mêlant étonnement et mouvement…
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La Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr
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English :
Free admission all weekend long, with exciting activities for all ages: a concert and upcycled music workshops, a big interactive quiz on our cultural heritage, treasure hunts, and fun workshops combining wonder and movement…
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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