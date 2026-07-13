Journées européennes du patrimoine à la Station de lagunage route de Soubise Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Journées européennes du patrimoine à la Station de lagunage

route de Soubise Station de lagunage Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Sortie découverte de la Station de lagunage de Rochefort.

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route de Soubise Station de lagunage Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr

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English : European Heritage Days at the lagoon treatment plant

Outing to discover the Rochefort lagooning station.

L’événement Journées européennes du patrimoine à la Station de lagunage Rochefort a été mis à jour le 2026-07-13 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime