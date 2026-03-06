Journées européennes du patrimoine à l’abbaye royale de la réau Saint-Martin-l’Ars

Journées européennes du patrimoine à l’abbaye royale de la réau

20-21 septembre 2025 Journées Européennes du Patrimoine à l’Abbaye Royale de La Réau

HORAIRES 20 et 21 septembre 2025

Visite libre de 10h30 à 18h00

Visite guidée à 11h, 14h15 et 16h00

Le samedi de 10h30 à 18h, l’artiste Evelyne Moser alias Peyronelle, proposera un spectacle dans la magnifique église abbatiale.

Au programme

Musiques anciennes, du Moyen Âge à l’époque baroque, avec chant accompagné par une grande variété d’instruments d’époque à redécouvrir.

De mystérieux personnages médiévaux

feront leur apparition sous forme de marionnettes. Gratuit avec le ticket d’entrée.

Le dimanche à partir de 15h À la découverte des abeilles sauvages de l’abbaye. Gratuit avec le ticket d’entrée.

Venez voir les extraordinaires travaux de couverture de l’église abbatiale tout juste achevés. .

2 chemin de La Réau Saint-Martin-l’Ars 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 93 08

