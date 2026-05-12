Saint-Martin-l’Ars

Rock in Paradis #2

Espace Paradis Saint-Martin-l’Ars Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 22:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Dans une ambiance festive et so british, venez passer un après-midi rock’n’roll à Saint- Martin-L’Ars ! Invités par Mick, grand amateur de rock britannique, 9 groupes franco-britanniques, professionnels et amateurs, vous embarquent pour un voyage musical à la découverte du rock et des ballades anglaises!

Co-diffusion La Boulit’/MJC Champ Libre et commune de Saint-Martin-l’Ars

Journée organisée par Michael Mapplethorpe, alias Mick, alias Elvis, avec le soutien de la MJC Champ Libre. Les associations de la commune de Saint Martin L’ars proposeront une petite restauration complétée par un Food truck. .

Espace Paradis Saint-Martin-l’Ars 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr

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English : Rock in Paradis #2

L’événement Rock in Paradis #2 Saint-Martin-l’Ars a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne