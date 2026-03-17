Journées européennes du patrimoine à l’Ancienne École de Médecine Navale Rochefort
samedi 19 septembre 2026 · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Journées européennes du patrimoine à l’Ancienne École de Médecine Navale
25 rue Amiral Meyer Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nos guides vous proposent de découvrir ou redécouvrir l’Ancienne école de médecine navale. Réservation obligatoire pour les visites guidées des collections et de la bibliothèque.
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25 rue Amiral Meyer Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 86 57 rochefort@musee-marine.fr
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English : European Heritage Days at the Ancienne École de Médecine Navale
Our guides will be on hand to help you discover or rediscover the Ancienne école de médecine navale. Booking is essential for guided tours of the collections and the library.
L’événement Journées européennes du patrimoine à l’Ancienne École de Médecine Navale Rochefort a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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