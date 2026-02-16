Journées Européennes du Patrimoine à Langres Langres
Journées Européennes du Patrimoine à Langres Langres samedi 19 septembre 2026.
Langres
Journées Européennes du Patrimoine à Langres
Musées, tours, cathédrale, remparts … Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Cité bimillénaire, Langres hérite d’un patrimoine riche, diversifié et complet: militaire avec ses remparts scandés de tours et son ancienne citadelle du XIXe siècle, religieux avec sa cathédrale du XIIe siècle et ses nombreux anciens couvents, civil avec ses nombreux hôtels particuliers et bâtiments publics.
ALLÉE DE BLANCHEFONTAINE LA PASSERELLE
ANCIEN HÔTEL LEBOULLEUR
ARTEMÉUM
ARTEMÉUM
CHAPELLE DES ANNONCIADES
CHEMIN DE RONDE EST
CLOÎTRE DE LA CATHÉDRALE
COLLINE DES FOURCHES
FAUBOURGS DE BREVOINES/BUZON ÉGLISE N.-D. DE BREVOINES
LUNETTE 10
MAISON DES LUMIÈRES DENIS DIDEROT
MAISON RENAISSANCE
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
PLACE DIDEROT
PORTE LONGE-PORTE
POUDRIÈRE DE LA CITADELLE
SOUS-PRÉFECTURE
TOURS DE NAVARRE ET D’ORVAL
TOUR DU PETIT-SAULT
TOUR SAINT-FERJEUX
Découvrez toutes les visites, animations, horaires … sur le dépliant à télécharger ! .
Musées, tours, cathédrale, remparts … Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 20 patrimoine@langres.fr
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L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Langres Langres a été mis à jour le 2026-05-05 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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