Langres

Journées Européennes du Patrimoine à Langres

Musées, tours, cathédrale, remparts … Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Cité bimillénaire, Langres hérite d’un patrimoine riche, diversifié et complet: militaire avec ses remparts scandés de tours et son ancienne citadelle du XIXe siècle, religieux avec sa cathédrale du XIIe siècle et ses nombreux anciens couvents, civil avec ses nombreux hôtels particuliers et bâtiments publics.

ALLÉE DE BLANCHEFONTAINE LA PASSERELLE

ANCIEN HÔTEL LEBOULLEUR

ARTEMÉUM

ARTEMÉUM

CHAPELLE DES ANNONCIADES

CHEMIN DE RONDE EST

CLOÎTRE DE LA CATHÉDRALE

COLLINE DES FOURCHES

FAUBOURGS DE BREVOINES/BUZON ÉGLISE N.-D. DE BREVOINES

LUNETTE 10

MAISON DES LUMIÈRES DENIS DIDEROT

MAISON RENAISSANCE

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

PLACE DIDEROT

PORTE LONGE-PORTE

POUDRIÈRE DE LA CITADELLE

SOUS-PRÉFECTURE

TOURS DE NAVARRE ET D’ORVAL

TOUR DU PETIT-SAULT

TOUR SAINT-FERJEUX

Découvrez toutes les visites, animations, horaires … sur le dépliant à télécharger ! .

Musées, tours, cathédrale, remparts … Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 20 patrimoine@langres.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Langres Langres a été mis à jour le 2026-05-05 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne