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Journées européennes du patrimoine à Lauzerte visite de la chapelle de Carcès Chapelle de Carces Lauzerte

dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle de Carces · Lauzerte

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Chapelle de Carces
Adresse
6 km à gauche en partant d'Auléry
Ville
82110 Lauzerte
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif

Lauzerte

Journées européennes du patrimoine à Lauzerte visite de la chapelle de Carcès

Chapelle de Carces 6 km à gauche en partant d’Auléry Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite libre de la chapelle de Carces dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
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Chapelle de Carces 6 km à gauche en partant d’Auléry Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 08 41 40 13 

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English :

Self-guided tour of the Carces Chapel as part of European Heritage Days.

L’événement Journées européennes du patrimoine à Lauzerte visite de la chapelle de Carcès Lauzerte a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy

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