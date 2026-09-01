Journées européennes du patrimoine à Lauzerte visite de la chapelle de Carcès Chapelle de Carces Lauzerte
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle de Carces · Lauzerte
Informations pratiques
Lauzerte
Journées européennes du patrimoine à Lauzerte visite de la chapelle de Carcès
Chapelle de Carces 6 km à gauche en partant d’Auléry Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite libre de la chapelle de Carces dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
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Chapelle de Carces 6 km à gauche en partant d’Auléry Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 08 41 40 13
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English :
Self-guided tour of the Carces Chapel as part of European Heritage Days.
L’événement Journées européennes du patrimoine à Lauzerte visite de la chapelle de Carcès Lauzerte a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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