Journées européennes du patrimoine à l’hôtel Cordier Hôtel Cordier Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Journées européennes du patrimoine à l’hôtel Cordier

Hôtel Cordier 93 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition et visite libre.

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Hôtel Cordier 93 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : European Heritage Days at the Hôtel Cordier

Exhibition and free visit.

L’événement Journées européennes du patrimoine à l’hôtel Cordier Rochefort a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan