Journées européennes du patrimoine à l’hôtel Cordier Hôtel Cordier Rochefort
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Cordier · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Journées européennes du patrimoine à l’hôtel Cordier
Hôtel Cordier 93 rue de la République Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition et visite libre.
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Hôtel Cordier 93 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : European Heritage Days at the Hôtel Cordier
Exhibition and free visit.
L’événement Journées européennes du patrimoine à l’hôtel Cordier Rochefort a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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