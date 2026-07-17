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AGENDA · Rochefort

Journées européennes du patrimoine à l’hôtel Cordier Hôtel Cordier Rochefort

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Cordier · Rochefort

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Hôtel Cordier
Adresse
93 rue de la République
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif

Rochefort

Journées européennes du patrimoine à l’hôtel Cordier

Hôtel Cordier 93 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Exposition et visite libre.
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Hôtel Cordier 93 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English : European Heritage Days at the Hôtel Cordier

Exhibition and free visit.

L’événement Journées européennes du patrimoine à l’hôtel Cordier Rochefort a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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