Journées européennes du patrimoine à l’Hôtel de la Marine, siège du Commandement des écoles de la gendarmerie nationale Hôtel de la Marine Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Journées européennes du patrimoine à l’Hôtel de la Marine, siège du Commandement des écoles de la gendarmerie nationale

Hôtel de la Marine 2 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée de l’Hôtel de la Marine.

.

Hôtel de la Marine 2 rue Toufaire Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : European Heritage Days at the Hôtel de la Marine, headquarters of the National Gendarmerie School Command

Guided tour of the Hôtel de la Marine.

L’événement Journées européennes du patrimoine à l’Hôtel de la Marine, siège du Commandement des écoles de la gendarmerie nationale Rochefort a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan