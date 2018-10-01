Journées Européennes du Patrimoine à Morlaix Morlaix
samedi 19 septembre 2026 · Morlaix
Informations pratiques
Morlaix
Journées Européennes du Patrimoine à Morlaix
Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
– Manufacture des tabacs
AADI Armor India
la Manufacture, ancien atelier et connexion avec la Compagnie des Indes France-Inde, une conversation calligraphique
Espace des arts
Exposition Trésors. Regards choisis dans la collection
Quel plaisir de flâner à nouveau parmi les collections éclectiques du musée des Jacobins ! Cet ensemble reflète fidèlement l’histoire du musée depuis son ouverture en 1887.
Gratuit
Espace des sciences
À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, placée sous les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer, l’Espace des sciences de Morlaix vous invite à découvrir la Manu .
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10 h à 18 h, visites guidées, expositions et rencontres vous permettront d’explorer ce patrimoine industriel unique et la mémoire d’un site aujourd’hui tourné vers la transmission.
10 h à 18 h
Entrée libre, selon la capacité d’accueil et les contraintes de programmation
Profitez du parcours payant de l’Espace des sciences, composé de huit expositions, au tarif exceptionnel de 5 € au lieu de 9 € en plein tarif.
Les Moyens du Bord rencontre avec Gabrielle Manglou autour de l’exposition “Partir en fumée”
– Chapelle Sainte-Geneviève
– Maison du Peuple
– Églises Saint-Matthieu, Saint-Melaine, Saint-Martin et Notre-Dame de Ploujean
– Église des Jacobins (Musée des Jacobins)
– Maison à Pondalez comment le patrimoine peut permettre de résister à la destruction du “commun” ?
Gratuit
– Maison dite de la Duchesse Anne
– Le canot de sauvetage d’Yvon Salaün
– Visite de la bibliothèque patrimoniale
“Les Amours Jaunes”
– La Maison Penanault et ses combots
(4 400 m de jardins en terrasses) 2 Service des Archives médicales du Centre Hospitalier des Pays de Morlaix
Temple protestant baptiste exposition photographique “Morlaix hier et aujourd’hui”
– Visite patrimoniale du Théâtre du Pays de Morlaix .
Morlaix 29600 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Morlaix Morlaix a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BAIE DE MORLAIX
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